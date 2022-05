Fête de la mer et des littoraux : expo photos de Frédéric Lamothe Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Fête de la mer et des littoraux : expo photos de Frédéric Lamothe Le Teich, 7 juillet 2022, Le Teich.

2022-07-07 – 2022-07-07

Frédéric Lamothe photographe sous-marin du Bassin d'Arcachon s'est spécialisé dans la photographie de l'infiniment petit. Il plonge seul, de nuit avec un matériel lui permettant de capter ce que l'œil humain ne peut pas voir. Ses clichés sont ensuite magnifiés par subligraphie (technique de reproduction de très haute qualité sur plaque d'aluminium). Venez découvrir ces images incroyables lors de cette exposition dans l'espace accueil de l'Office de tourisme du Teich.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

