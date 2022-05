Fête de la mer et des littoraux : expo « Dans l’intimité du gravelot » Le Teich, 7 juillet 2022, Le Teich.

Fête de la mer et des littoraux : expo « Dans l’intimité du gravelot » Le Teich

2022-07-07 – 2022-07-07

Le Teich 33470

EUR Découvrez la vie secrète d’un oiseau discret et fragile venant se reproduire sur nos côtes. Le gravelot à collier interrompu niche d’avril à juillet directement sur le haut de plage, déposant ses œufs à même le sable. Ce petit oiseau à la silhouette ronde comme un galet, court sur pattes et au plumage brun clair, est particulièrement vulnérable.

L’exposition « Dans l’intimité du gravelot » dévoile les premiers jours des poussins rencontrés sur nos plages ainsi que les stratégies adoptées par leurs parents pour les protéger des dangers et prédateurs. Réalisés par un agent du Parc naturel marin, Florian Lalièvre, ces clichés témoignent de la beauté et de la fragilité de cette espèce, et aussi de notre responsabilité à tous de la protéger.

Un agent du Parc Naturel Marin sera présent le samedi matin pour répondre à vos questions.

Découvrez la vie secrète d’un oiseau discret et fragile venant se reproduire sur nos côtes. Le gravelot à collier interrompu niche d’avril à juillet directement sur le haut de plage, déposant ses œufs à même le sable. Ce petit oiseau à la silhouette ronde comme un galet, court sur pattes et au plumage brun clair, est particulièrement vulnérable.

L’exposition « Dans l’intimité du gravelot » dévoile les premiers jours des poussins rencontrés sur nos plages ainsi que les stratégies adoptées par leurs parents pour les protéger des dangers et prédateurs. Réalisés par un agent du Parc naturel marin, Florian Lalièvre, ces clichés témoignent de la beauté et de la fragilité de cette espèce, et aussi de notre responsabilité à tous de la protéger.

Un agent du Parc Naturel Marin sera présent le samedi matin pour répondre à vos questions.

+33 5 56 22 80 46

Découvrez la vie secrète d’un oiseau discret et fragile venant se reproduire sur nos côtes. Le gravelot à collier interrompu niche d’avril à juillet directement sur le haut de plage, déposant ses œufs à même le sable. Ce petit oiseau à la silhouette ronde comme un galet, court sur pattes et au plumage brun clair, est particulièrement vulnérable.

L’exposition « Dans l’intimité du gravelot » dévoile les premiers jours des poussins rencontrés sur nos plages ainsi que les stratégies adoptées par leurs parents pour les protéger des dangers et prédateurs. Réalisés par un agent du Parc naturel marin, Florian Lalièvre, ces clichés témoignent de la beauté et de la fragilité de cette espèce, et aussi de notre responsabilité à tous de la protéger.

Un agent du Parc Naturel Marin sera présent le samedi matin pour répondre à vos questions.

Fete de la mer et des littoraux

Le Teich

dernière mise à jour : 2022-05-17 par