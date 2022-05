Fête de la Mer et des Littoraux – Escapade relax entre terre et mer Le Teich, 22 juin 2022, Le Teich.

Fête de la Mer et des Littoraux – Escapade relax entre terre et mer Rue du Pont-Neuf Base de canoë Le Teich

2022-06-22 09:00:00 – 2022-07-08 13:00:00 Rue du Pont-Neuf Base de canoë

Le Teich 33470

EUR 30 30 Dans le cadre des Fêtes de la mer et des Littoraux, Fl’eau Itinérances, Béa guide nature et Béné Rayonner qui vous êtes vous proposent une escapade hors du commun. Le premier groupe part avec Béatrice Lafourcade, le long du sentier du littoral pour une découverte commentée de ce milieu naturel. Le second groupe part en canoë traditionnel canadien avec Florence pour une balade d’environ 1h jusqu’à la plage de la Pointe. A l’arrivée chacun pourra profiter d’une séance d’initiation à la relaxation sonore avec Bénédicte. Une déconnexion totale, allongé ou assis sur la plage, au son des bols tibétains, des bols de cristal et de la flûte amérindienne… Une expérience unique et inoubliable.

Chaque groupe permutera ensuite et repartira soit en canoë avec Flo, soit en randonnée nature avec Béa selon l’activité qu’il leur reste à pratiquer.

+33 5 56 22 80 46

OT LE TEICH

Rue du Pont-Neuf Base de canoë Le Teich

