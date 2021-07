Mèze Mèze Hérault, Mèze FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX AU MAS SOULA Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Dans le cadre de la Fête de la Mer et des Littoraux qui aura lieu du jeudi 8 au dimanche 11 juillet 2021, le Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée vous invite à déguster les coquillages de Méditerranée et découvrir les coulisses des mas conchylicoles. Visites au Mas Soula : jeudi 8, vendredi 9, samedi10 et dimanche 11 juillet de 11h à 12h / Réservation obligatoire (06 80 10 03 93).

