Fête de la mer et des littoraux au lac de Saint-Pardoux Razès Razès RazèsRazès Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Razès Razès

Fête de la mer et des littoraux au lac de Saint-Pardoux Razès Razès, 10 juillet 2022, RazèsRazès. Fête de la mer et des littoraux au lac de Saint-Pardoux Plage de Santrop

Razès Haute-Vienne OT Monts du Limousin Razès

2022-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 17:00:00 17:00:00 Razès

Haute-Vienne Plage de Santrop Razès Haute-Vienne Razès Dimanche 10 juillet de 10h à 17h au lac de Saint-Pardoux (plage de Santrop). Gratuit. Equipement obligatoire indiqué sur le site internet. Anne-Marie GIOT 06 22 86 34 86. Baptême (séances de 45 mn) de marche aquatique le long de la plage de Santrop. 2 randonnées autour du lac encadrées par la FFrandonnée : à 10h pour 7 km et à 14h30 pour 9 km. Dimanche 10 juillet de 10h à 17h au lac de Saint-Pardoux (plage de Santrop). Gratuit. Equipement obligatoire indiqué sur le site internet. Anne-Marie GIOT 06 22 86 34 86. Plage de Santrop Razès Razès

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Razès Razès Autres Lieu Razès Razès Adresse Razès Haute-Vienne OT Monts du Limousin Razès Ville RazèsRazès lieuville Plage de Santrop Razès Razès Departement Haute-Vienne

Razès Razès RazèsRazès Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/razesrazes/

Fête de la mer et des littoraux au lac de Saint-Pardoux Razès Razès 2022-07-10 was last modified: by Fête de la mer et des littoraux au lac de Saint-Pardoux Razès Razès Razès Razès 10 juillet 2022 Razès Haute-Vienne OT Monts du Limousin

RazèsRazès Haute-Vienne