2022-07-09 – 2022-07-09 Visite guidée du port de Boulogne-sur-mer. Départ de la mairie de Neufchâtel-Hardelot à 7h45.

Visite guidée du port de Boulogne-sur-mer. Départ de la mairie de Neufchâtel-Hardelot à 7h45.

Réservations : glamirand@ville-neufchatel-hardelot.fr (places limitées).

2022-07-09

