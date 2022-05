Fête de la mer et de la Saint Pierre

Fête de la mer et de la Saint Pierre, 25 juin 2022, . Fête de la mer et de la Saint Pierre

2022-06-25 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-26 22:30:00 22:30:00 Programme à venir. L’eau et les traditions maritimes sont à la base de l’identité martégale.

Tournoi de joutes, jeux d’antan… Programme à venir. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville