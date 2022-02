Fête de la mer Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Fête de la mer Dives-sur-Mer
2022-08-13 10:00:00 – 19:00:00

Dives-sur-Mer, Calvados

L'Association des Fêtes de l'Estuaire de la Dives vous convie à sa traditionnelle Fête de la Mer. Au programme : office religieux suivi d'un cortège vers la stèle des marins péris en mer , avec restauration sur place

