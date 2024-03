Fête de la Mer – Concert « Nos marins » Port de Kercabellec 44420 Mesquer Mesquer, dimanche 22 septembre 2024.

Fête de la Mer – Concert « Nos marins » Quatre terriens viennent écrire des chansons auprès des marins pêcheurs du Cotentin et donnent naissance au répertoire « Nos Marins » : Paul d’Amour, co-fondateur de Neno & Tala, Marc Antoine … Dimanche 22 septembre, 16h30 Port de Kercabellec 44420 Mesquer Gratuit: 0

Quatre terriens viennent écrire des chansons auprès des marins pêcheurs du Cotentin et donnent naissance au répertoire « Nos Marins » : Paul d’Amour, co-fondateur de Neno & Tala, Marc Antoine Schmitt, Florent Vintrigner et Pierre Luquet du groupe La Rue Kétanou.

Cette immersion en chansons est un écho à ces vies partagées entre la terre et la marée. La chanson de marins est un genre musical à part entière. À l’origine chanson de travail qui accompagnait les marins lors de leurs manœuvres sur les navires et dans leur quotidien de pêcheur, certaines font maintenant partie du répertoire populaire et du patrimoine de chanson française. Ces chansons sont de véritables gardiennes de la mémoire d’un métier, de la culture des hommes de la mer, et d’une spécificité du territoire normand.

« Nos Marins » est l’occasion de donner la parole à ces acteurs du territoire normand sous une forme artistique originale.

Port de Kercabellec 44420 Mesquer

