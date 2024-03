Fête de la Mer – Concert Les Vrillés Port de Kercabellec 44420 Mesquer Mesquer, samedi 21 septembre 2024.

Fête de la Mer – Concert Les Vrillés Rock celtique et festif. Gratuit. Parce que le groupe est constitué d'une bande de potes qui devient carrément folle une fois lâchée sur scène, le nom « les VRILLÉS » représente l'énergie et la … Samedi 21 septembre, 21h00 Port de Kercabellec 44420 Mesquer

Rock celtique et festif. Gratuit.

Parce que le groupe est constitué d’une bande de potes qui devient carrément folle une fois lâchée sur scène, le nom « les VRILLÉS » représente l’énergie et la fougue de ces 8 musiciens bretons.

Kilts, énergie débordante, bonne humeur partagée, guitares électrisées, bombarde et cornemuses endiablées : voilà la recette de ces artistes débridés !

Ils partagent un lien direct très fort avec le public et n’hésitent pas à inviter de nombreux copains musiciens à les rejoindre sur scène.

Avec les Vrillés, vous avalerez un grand bol d’eau salée, par les oreilles, à la mode bretonne !

Soyez vigilants, les chiens sont lâchés !!!

