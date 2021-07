Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Fête de la mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Fête de la mer Cayeux-sur-Mer, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Cayeux-sur-Mer. Fête de la mer 2021-07-25 09:00:00 – 2021-07-25 15:00:00

Cayeux-sur-Mer Somme Comme chaque année la fête de la mer revient à Cayeux, entre défilés, concerts et restauration … l’occasion de réunir les petits et les grands ! Comme chaque année la fête de la mer revient à Cayeux, entre défilés, concerts et restauration … l’occasion de réunir les petits et les grands ! +33 3 22 26 04 04 Comme chaque année la fête de la mer revient à Cayeux, entre défilés, concerts et restauration … l’occasion de réunir les petits et les grands ! ©serviceculturel dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Autres Lieu Cayeux-sur-Mer Adresse Ville Cayeux-sur-Mer lieuville 50.18371#1.49342