FÊTE DE LA MER Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

FÊTE DE LA MER, 26 mars 2023, Béziers . FÊTE DE LA MER Rue Paul Riquet Béziers Hérault

2023-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 14:00:00 14:00:00 Béziers

Hérault La Fête de la mer revient dans les Halles de Béziers! Coquillages, oursins, huîtres et toutes les merveilles de la grande bleue seront à portée de bouche grâce aux producteurs sur place. La chorale de la Marine Nationale sera l’invitée d’honneur de cette seconde édition.

