Agde Hérault C’est désormais une coutume bien ancrée au Cap d’Agde qui alterne moments d’émotion, de recueillement et de fête. La Fête de la Mer est un hymne à la Méditerranée, mais surtout aux marins et hommes de mer avec, en point d’orgue, la messe en plein air le dimanche. Elle est suivie de la bénédiction des bateaux et du départ en mer pour l’hommage aux marins disparus auxquels assistent de nombreux plaisanciers et en particulier les familles des marins. Samedi

– 20h30 : défilé des jouteurs. – Départ : Esplanade Pierre Racine

– 21h : tournoi régional de Joutes Juniors Challenge Patrice Mathieu avec la SNJA. – Quai du Beaupré Dimanche

– 10h > 13h : musique itinérante sur les quais du Centre-Port .

– 10h30 : messe – Eglise Saint Benoit

– 11h45 : sortie en mer, bénédiction des bateaux et gerbe de fleurs à la mémoire des marins disparus (réservé en priorité aux familles des pêcheurs), accompagné par les Belles Agathoises. Quai Jean Miquel

– 21h30 : bal musette – Vieux-Port #TEMPSFORT C’est désormais une coutume bien ancrée au Cap d’Agde qui alterne moments d’émotion, de recueillement et de fête.

La Fête de la Mer est un hymne aux marins et hommes de mer et c’est aussi l’occasion de découvrir et d’apprécier les traditions locales

