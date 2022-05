FÊTE de la MER à la pointe de Grave Le Verdon-sur-Mer, 15 août 2022, Le Verdon-sur-Mer.

FÊTE de la MER à la pointe de Grave Le Verdon-sur-Mer

2022-08-15 09:00:00 – 2022-08-15 23:00:00

Le Verdon-sur-Mer Gironde

Portes ouvertes de la subdivision des Phares et Balises de 9h à 18h

Recueillement à la stèle des marins et dépôt de gerbe à 10h30

Messe dans les locaux des Phares et Balises à 11h

Dépôt de gerbe à la mer par hélicoptère à 16h

Animations : mât de cocagne, course aux canards, jeux sur paddle, fête foraine à partir de 17h

Feu d’artifice à 22h45

Le Verdon-sur-Mer

