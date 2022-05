Fête de la mer

Fête de la mer, 14 août 2022, . Fête de la mer

2022-08-14 – 2022-08-14 Organisée par le comité d’animation de porsguen. Balade en mer, démonstration SNSM. Midi : thon grillé/frites. Merguez/saucisses. Après-midi : concours de pétanque; jeux pour enfants sur la plage. Soir : brochettes de lotte. Concert de « Crogs » rock celtique. Bal populaire, grand feu d’artifice. Organisée par le comité d’animation de porsguen. Balade en mer, démonstration SNSM. Midi : thon grillé/frites. Merguez/saucisses. Après-midi : concours de pétanque; jeux pour enfants sur la plage. Soir : brochettes de lotte. Concert de « Crogs » rock celtique. Bal populaire, grand feu d’artifice. dernière mise à jour : 2022-03-29 par

