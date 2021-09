Fête de la mer 2021 Le Havre, 4 septembre 2021, Le Havre.

Fête de la mer 2021 2021-09-04 – 2021-09-05

Le Havre Seine-Maritime

La traditionnelle Fête de la mer se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 septembre, un rendez-vous à ne pas manquer !

Une quarantaine d’associations et plus d’une centaine de bénévoles seront présents pour faire de ce week-end, un moment festif.

Au programme :

Le samedi 4 septembre

– de 9h à 22h45 : marché des Flibustiers.

– de 14h à 19h : stands, expositions, animations sportives et démonstrations nautiques et de sauvetage, animations musicales dans les bars, restaurants et à la Halle aux Poissons.

– à 21h : animation musicale autour de la Halle aux Poissons.

– à 22h45 au bassin du Roy : feu d’artifices.

Le dimanche 5 septembre

– de 10h à 18h : marché des Flibustiers

– à 11h30 : bénédiction de la mer et des bateaux au cours d’un défilé dans l’avant-port en présence d’un bâtiment affrété par la Martine Nationale. Visible depuis la Capitainerie.

Bénédiction organisée par le Comité des Fêtes de la Mer.

– de 10h à 18h : stands, expositions, animations sportives et démonstrations nautiques et de sauvetage, animations musicales dans les bars, les restaurants et à la Halle aux Poissons.

Mesures sanitaires : port du masque obligatoire sur le périmètre de la Fête de la Mer et contrôle du pass sanitaire (pour les plus de 18 ans) à la Halle aux Poissons.

La traditionnelle Fête de la mer se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 septembre, un rendez-vous à ne pas manquer !

Une quarantaine d’associations et plus d’une centaine de bénévoles seront présents pour faire de ce week-end, un moment festif…

https://www.lehavre.fr/agenda/fete-de-la-mer?fbclid=IwAR1izVz4S732tQya-t5UXTVsJQRxO-tiSGlfhYSfAwsXMbPtR3VPRKieE6E

La traditionnelle Fête de la mer se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 septembre, un rendez-vous à ne pas manquer !

Une quarantaine d’associations et plus d’une centaine de bénévoles seront présents pour faire de ce week-end, un moment festif.

Au programme :

Le samedi 4 septembre

– de 9h à 22h45 : marché des Flibustiers.

– de 14h à 19h : stands, expositions, animations sportives et démonstrations nautiques et de sauvetage, animations musicales dans les bars, restaurants et à la Halle aux Poissons.

– à 21h : animation musicale autour de la Halle aux Poissons.

– à 22h45 au bassin du Roy : feu d’artifices.

Le dimanche 5 septembre

– de 10h à 18h : marché des Flibustiers

– à 11h30 : bénédiction de la mer et des bateaux au cours d’un défilé dans l’avant-port en présence d’un bâtiment affrété par la Martine Nationale. Visible depuis la Capitainerie.

Bénédiction organisée par le Comité des Fêtes de la Mer.

– de 10h à 18h : stands, expositions, animations sportives et démonstrations nautiques et de sauvetage, animations musicales dans les bars, les restaurants et à la Halle aux Poissons.

Mesures sanitaires : port du masque obligatoire sur le périmètre de la Fête de la Mer et contrôle du pass sanitaire (pour les plus de 18 ans) à la Halle aux Poissons.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par