Fête de la Mécanisation Plénée-Jugon, 14 août 2022, Plénée-Jugon.

Fête de la Mécanisation

La Ville Jéhan Plénée-Jugon Côtes d’Armor Office de tourisme de Jugon-les-Lacs

2022-08-14 – 2022-08-14

Plénée-Jugon

Côtes d’Armor

Plénée-Jugon

Organisée par l’Amicale Laïque de la Ville Jéhan. Démonstration et défilé de plus de 150 véhicules anciens et agricoles; Restauration sur place le midi et le soir sur réservation uniquement. Pain cuit au four à bois, galettes au feu de bois. Bagad de Loudéac, cercle celtique de Plérin » Les Roseliers ».

+33 2 96 31 80 13

Plénée-Jugon

