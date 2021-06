Agde Agde Agde, Hérault FÊTE DE LA MARINE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

FÊTE DE LA MARINE Agde, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Agde. FÊTE DE LA MARINE 2021-07-18 21:30:00 – 2021-07-18

Agde Hérault Autour de la statue d’Amphitrite, symbole de la vocation maritime de la cité d’Agde, concert et feu d’artifice. 21h30 : rock français avec Morice Bouchon

23h : feu d’artifice. Autour de la statue d’Amphitrite, symbole de la vocation maritime de la cité d’Agde, concert et feu d’artifice.

21h30 : rock français avec Morice Bouchon

23h : feu d’artifice. animation@ville-agde.fr http://www.ville-agde.fr/ Autour de la statue d’Amphitrite, symbole de la vocation maritime de la cité d’Agde, concert et feu d’artifice. 21h30 : rock français avec Morice Bouchon

23h : feu d’artifice. dernière mise à jour : 2021-05-31 par CDT34

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville 43.312#3.46666