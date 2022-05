Fête de La Mareschale

2022-06-25 – 2022-06-25 Dans le Parc de La Mareschale, le spectacle commence avec les animations des associations qui se succèdent pour votre plus grand plaisir ! Danse, musique, chant, …

Venez nombreux ! En famille, entre amis, seul ou accompagné, pour cette fin de saison artistique et culturelle à La Mareschale ! Animations, spectacle, musique, buvette et petite restauration pour la fête de la Mareschale Dans le Parc de La Mareschale, le spectacle commence avec les animations des associations qui se succèdent pour votre plus grand plaisir ! Danse, musique, chant, …

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

