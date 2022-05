FETE DE LA MARCHE NORDIQUE Perrancey-les-Vieux-Moulins, 14 mai 2022, Perrancey-les-Vieux-Moulins.

FETE DE LA MARCHE NORDIQUE Perrancey-les-Vieux-Moulins

2022-05-14 – 2022-05-15

Perrancey-les-Vieux-Moulins Haute-Marne

4 rue Rosalie Béguinot ASSOCIATION NINA SLCB Perrancey-les-Vieux-Moulins Deux jours en plein cœur du 11ème Parc national de France !

Deux jours pour Rencontrer, Découvrir et Partager, la Marche Nordique, mais aussi les acteurs qui font vivre notre territoire !

La section Marche Nordique de l’Association NINA SLCB organise la 4ème Fête de la Marche Nordique en Haute-Marne durant le week-end des 14 et 15 mai 2022.

Une partie des fonds récoltés seront reversés à l’association « Coup D’Pouce » qui vient en aide aux enfants atteints du cancer.

Alors vous aussi en mai 2022 « Mettez vos baskets et venez marcher avec nous au cœur du Parc national de forêts pour Coup D‘Pouce » !

PROGRAMME DES 2 JOURS

à Arc-en-Barrois

– Accueil des marcheurs à partir de 10h00 entre le château et le golf d’Arc-en-Barrois

– 13h30 Échauffement collectif et départ du parcours “Sportif”

– 14h00 Échauffement et départ du parcours “Moyen”

– 14h15 Échauffement et départ du parcours “Familiale”.

à Saint-Loup-sur-Aujon

– Accueil des marcheurs à partir de 8h00 à la Maison de Courcelles.

– 8h30 Échauffement collectif et départ du parcours “Sportif”

– 9h00 Échauffement et départ du parcours “Moyen”

– 9h30 Échauffement et départ du parcours “Familiale”.

Deux espaces viendront agrémenter cette manifestation : un espace de présentation des activités touristiques sur le territoire et

un espace “Cheminer vers Soi” avec diverses activités de bien-être (massage, méditation, yoga et relaxation).

Vous pouvez aussi ne venir que pour visiter les espaces et rencontrer les acteurs de notre territoire

Une Batucada constituée de jeunes d’IME et IMT de Haute-Marne et des Vosges sous la houlette de Magali animera les rues du village ainsi que les départs des marches.

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation.

marjolainehalgand@gmail.com +33 6 70 86 54 01

Deux jours en plein cœur du 11ème Parc national de France !

Deux jours pour Rencontrer, Découvrir et Partager, la Marche Nordique, mais aussi les acteurs qui font vivre notre territoire !

La section Marche Nordique de l’Association NINA SLCB organise la 4ème Fête de la Marche Nordique en Haute-Marne durant le week-end des 14 et 15 mai 2022.

Une partie des fonds récoltés seront reversés à l’association « Coup D’Pouce » qui vient en aide aux enfants atteints du cancer.

Alors vous aussi en mai 2022 « Mettez vos baskets et venez marcher avec nous au cœur du Parc national de forêts pour Coup D‘Pouce » !

PROGRAMME DES 2 JOURS

à Arc-en-Barrois

– Accueil des marcheurs à partir de 10h00 entre le château et le golf d’Arc-en-Barrois

– 13h30 Échauffement collectif et départ du parcours “Sportif”

– 14h00 Échauffement et départ du parcours “Moyen”

– 14h15 Échauffement et départ du parcours “Familiale”.

à Saint-Loup-sur-Aujon

– Accueil des marcheurs à partir de 8h00 à la Maison de Courcelles.

– 8h30 Échauffement collectif et départ du parcours “Sportif”

– 9h00 Échauffement et départ du parcours “Moyen”

– 9h30 Échauffement et départ du parcours “Familiale”.

Deux espaces viendront agrémenter cette manifestation : un espace de présentation des activités touristiques sur le territoire et

un espace “Cheminer vers Soi” avec diverses activités de bien-être (massage, méditation, yoga et relaxation).

Vous pouvez aussi ne venir que pour visiter les espaces et rencontrer les acteurs de notre territoire

Une Batucada constituée de jeunes d’IME et IMT de Haute-Marne et des Vosges sous la houlette de Magali animera les rues du village ainsi que les départs des marches.

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation.

Perrancey-les-Vieux-Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-03 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne