Fête de la marche nordique Martigues, 11 juin 2022, Martigues.

Fête de la marche nordique Ferrières Avenue du grand parc Martigues

2022-06-11 – 2022-06-11 Ferrières Avenue du grand parc

Martigues Bouches-du-Rhône

Les bienfaits de la marche nordique :

– Développer le système cardio vasculaire et respiratoire.

– Prévenir l’ostéoporose.

– Conserver une forme physique, perdre du poids, pour retrouver la forme après une grossesse, pour la convivialité ou juste pour décompresser du travail.



Qui peut pratiquer la marche nordique ?

Par sa facilité et par sa dimension “sport santé” la marche nordique s’adresse à tout le monde quel que soit l’âge ou la condition physique.

Des adolescents aux retraités en passant par les sportifs confirmés, ce qui fait d’elle une discipline très conviviale et familiale.



Avec la Ville de Martigues, le Conservatoire de Littoral, le CG 13 et Foyers ruraux 13.

Qu’est-ce que la marche nordique ?

C’est est une nouvelle conception de la marche, plus active, plus ludique et plus bénéfique.

L’Association Martégale de Loisirs organise la Fête de la Marche Nordique dans le Grand parc de Figuerolles à Martigues.

aml.martigues@free.fr +33 7 69 39 32 95 http://marche-nordique-martigues-aml.e-monsite.com/

Ferrières Avenue du grand parc Martigues

