Les Pieux Les Pieux Les Pieux, Manche Fête de la Madeleine Les Pieux Les Pieux Catégories d’évènement: Les Pieux

Manche

Fête de la Madeleine Les Pieux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Les Pieux. Fête de la Madeleine 2021-07-17 – 2021-07-18

Les Pieux Manche Les Pieux Fête foraine

– Samedi : vide-grenier dans le bourg à partir de 7h

Marché traditionnel à partir de 7h30.

Spectacle gratuit à partir de 20h30

– Dimanche : messe à 10h30,

Animations dans le bourg à partir de 11h.

Défilé parade à partir de 14h30 avec 3 groupes folkloriques, reprise du défilé à 21h30.

Feu d’artifice à 23h. Fête foraine

– Samedi : vide-grenier dans le bourg à partir de 7h

Marché traditionnel à partir de 7h30.

Spectacle gratuit à partir de 20h30

– Dimanche : messe à 10h30,

Animations dans le bourg à partir de 11h.

Défilé parade à partir de 14h30… +33 2 33 50 90 00 Fête foraine

– Samedi : vide-grenier dans le bourg à partir de 7h

Marché traditionnel à partir de 7h30.

Spectacle gratuit à partir de 20h30

– Dimanche : messe à 10h30,

Animations dans le bourg à partir de 11h.

Défilé parade à partir de 14h30 avec 3 groupes folkloriques, reprise du défilé à 21h30.

Feu d’artifice à 23h. dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: Les Pieux, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Pieux Adresse Ville Les Pieux lieuville 49.66153#-1.83988