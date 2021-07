Charolles Charolles Charolles, Saône-et-Loire Fête de la Madeleine Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Fête de la Madeleine
Charolles, Saône-et-Loire
23 juillet 2021-26 juillet 2021
Promenade Saint Nicolas, Pré Saint Nicolas

La fête foraine de la Madeleine s'installe au Pré Saint Nicolas pour le weekend. Venez profiter des manèges, animations et autres friandises pour le plaisir de toute la famille. Le vendredi 23 les feux d'artifice seront tirés du stade de foot. Le samedi 24, un défilé aux lampions avec l'harmonie « La Palingeoise » aura lieu au départ du parc de l'Hôtel de Ville à 22h.

