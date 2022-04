Fête de la Madeleine Caudecoste, 22 juillet 2022, Caudecoste.

Fête de la Madeleine Caudecoste

2022-07-22 – 2022-07-25

Caudecoste Lot-et-Garonne Caudecoste

EUR Fête de la madeleine organisé par le Comité des fêtes de Caudecoste en partenariat avec les commerçants et les

forains. Repas le vendredi soir organisé par le Bar des platanes, Repas du Comité les Samedi et Dimanche soir.

Animations musicales tous les jours, tournoi de pétanque et feu d’artifice le lundi soir en clôture.

Repas, animations, feu d’artifice, bal.

+33 5 53 87 31 12

comité des fêtes caudescoste

Caudecoste

