Fête de la Madeleine Cabannes, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Cabannes.

Fête de la Madeleine 2021-07-23 – 2021-07-28

Cabannes Bouches-du-Rhône Cabannes

Durant cette fête traditionnelle, plusieurs animations sont prévues : abrivado, courses de garçons de café, concours de pêche, repas….



Vendredi 23 juillet

20h : Paëlla organisée par le Club Taurin Lou Provènço aux Arènes municipales.

Inscription au 07 83 49 24 63

21h30 : Spectacle Recortadores.



Samedi 24 juillet : Journée animée par la Pena Les Astres aux Notes.

7h : Concours de pêche organisé par l’Ablette Cabannaise au plan d’eau communal.

11h : remise des prix du concours de pêches.

11h30 : Cérémonie d’ouverture et remise des clés de la ville à l’association Les Sautes-Rigoles devant la Mairie.

12h : Abrivado avec la Manade Grimaud (Boulevard Saint-Michel – Cours de la République).

13h : Apéro déguisé des Saute-Rigoles et vente de tee-shirts de la fête (Bar de la Renaissance).

13h : Moules frites proposées par le traiteur Pistou & Romarin (Parc de la Mairie).

15h : Concours de boules mixte 2 hommes/1 femme. Dotation Les Vétérans du Foot 100€ + FDP. Inscriptions Parc de la Mairie auprès des Vétérans.

19h : Défilé de véhicules anciens. Auto Motos Tracteurs. Départ Avenue Verdun, parcours dans les rues du village.

19h : Buvette tenue par Les Vétérans du Foot dans le Parc de la Mairie.

20h: Animation par DJ Yoann Temps’Design au bar de la Renaissance.

20h : Restauration au snack Le Milano et au restaurant La Table Cabannaise (Parc de la Mairie).

21h30 : Bal animé par l’orchestre Aud Show (Parc de la Mairie).

21h45 : 17ème trophée Toutentub. Concours d’étalons Neufs avec les manades Bon – Lautier – Le Rhône – Lou Pantaï – Plo – Raynaud – Richebois – Saint-Antoine et les raseteurs Gauthier – Douville – Boyer – Garcia – Lopez – Sanchis (Arènes municipales).



Dimanche 25 juillet : Journée animée par la Pena du Midi.

8h : Petit-déjeuner offert par la Municipalité au Complexe Sportif.

11h : Abrivado longue avec la Manade Lescot (Départ du complexe sportif ou rond-point Route de Cavaillon Route de Saint-Andiol – Boulevard Saint-Michel).

12h : Animation par DJ Yoann Temps’Design au Bar de la Renaissance.

19h : Bandido avec la Manade Lescot (Départ piste des arènes – Boulevard Saint-Michel – Cours de la République).

19h : Buvette dans le Parc de la Mairie.

19h – 20h : Apéritif concert animé par l’orchestre Amandine Musichini dans le Parc de la Mairie.

20h : Animation par DJ Yoann Temps’Design au bar de la Renaissance.

20 h : Restauration au snack Le Milano et au restaurant La Table Cabannaise (Parc de la Mairie).

21h30 : Bal Musette animé par l’orchestre Amandine Musichini dans le Parc de la Mairie.



Lundi 26 juillet :

9h : Concours de boules enfants organisé par les Saute-Rigoles (Parc de la Mairie)

11h : Encierro piscine enfants avec la Manade Les Alpilles (Espace Parisot).

13h : Paëlla proposée par le traiteur Pistou & Romarin dans le Parc de la Mairie.

15h : Concours de boules à la mêlée 3 joueurs/2 boules. Dotation Mairie 100 € + FDP. Inscriptions Parc de la Mairie auprès des Saute-Rigoles.

19h : Encierro avec la Manade Les Alpilles (Espace Parisot).

19h : Buvette tenue par Les Saute-Rigoles dans le Parc de la Mairie.

20h : Animation par DJ Yoann Temps’Design au Bar de la Renaissance.

20h : Restauration au snack Le Milano et au restaurant La Table Cabannaise (Parc de la Mairie).

20h : Restauration rapide proposée par le traiteur Pistou & Romarin (Parc de la Mairie).

20h : Loto organisé par Les Saute-Rigoles dans le Parc de la Mairie.



Mardi 27 juillet : Journée animée par la Pena Del Fuego.

9h : Jeux pour enfants et chasse aux trésors (rendez-vous au Plan d’eau communal).

13h : Bourride préparée par le traiteur Pistou & Romarin (Parc de la Mairie). 15 €

Inscriptions les mardis 13 et 20 juillet, et le samedi 17 juillet de 8h à 12h au chalet dans le Parc de la Mairie.

15h : Concours de boules mixte 2 hommes/1 femme. Dotation Les Vétérans du Foot 100 € + FDP. Inscriptions Parc de la Mairie auprès des Vétérans.

16h : 31ème coupe de Provence – 4ème souvenir Raymond Bernon & 3ème souvenir Guy Vidau avec les Manades Martini : AZZARO – Chauvet : QUARTZ

Lagarde : MERSAN – Lautier : FINO – du Rhône : CAZADOR – Raynaud : LOU PIA – Les Baumelles : GARRIGUE et les raseteurs Danna – Sola – Bressy -

Martin – Belkacem – Kaous (Arènes municipales).

19h : Abrivado avec la Manade Colombet (Boulevard Saint-Michel – Cours de la République).

19h : Buvette tenue par Les Vétérans du Foot dans le Parc de la Mairie.

19h – 20h : Apéritif concert animé par l’orchestre Les Mélomanes dans le Parc de la Mairie.

20h : Animation par DJ Yoann Temps’Design au bar de la Renaissance.

20h : Restauration au snack Le Milano et au restaurant La Table Cabannaise (Parc de la Mairie).

20h : Restauration proposée par le traiteur Pistou & Romarin (Parc de la Mairie).

22h : Feu d’artifice présenté par SAS Imagine sur la Place du 8 mai 1945.

22h30 : Bal de clôture animé par l’orchestre Les Mélomanes dans le Parc de la Mairie.



Mercredi 28 juillet :

8h30 : Course de VTT enfants ados organisée par le Sporting Olympique Cabannais (Rdv Place de la Mairie). Port du casque et des gants obligatoire.

Inscriptions voir affiche spéciale.

12h : Porcelet à la broche organisé par le Football Club Cabannais dans leParc de la Mairie.

20h : Soirée « Pâtes » offerte à la Jeunesse par la Municipalité (Pré des Arènes municipales). Inscriptions à l’accueil de la Mairie du 15 au 26 juillet.

21h30 : Intervillages Cabannes / Eygalières organisé par Les Saute-Rigoles et animé par DJ Yoann Temps’Design & Jos Deejay (Arènes municipales).

dernière mise à jour : 2021-06-30 par