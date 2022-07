Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers Étauliers Catégories d’évènement: étauliers

Gironde

Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers, 22 juillet 2022, Étauliers. Fête de la Madeleine à Etauliers

Place Principale Étauliers Gironde

2022-07-22 – 2022-07-25 Étauliers

Gironde Étauliers FÊTE LOCALE A Etauliers organisée par le comité des fêtes

Du vendredi 22 au lundi 25 juillet

Fête foraine sur la Place des Halles

Vendredi soir : soirée moules/frites

Samedi soir marché nocturne

Dimanche brocante vide-grenier réservation au 07 80 30 00 86 – 06 18 63 94 26

Lundi soir retraite au flambeau et feu d’artifice ! FÊTE LOCALE A Etauliers organisée par le comité des fêtes

Du vendredi 22 au lundi 25 juillet

Fête foraine sur la Place des Halles

Vendredi soir : soirée moules/frites

Samedi soir marché nocturne

Dimanche brocante vide-grenier réservation au 07 80 30 00 86 – 06 18 63 94 26

Lundi soir retraite au flambeau et feu d’artifice ! FÊTE LOCALE A Etauliers organisée par le comité des fêtes

Du vendredi 22 au lundi 25 juillet

Fête foraine sur la Place des Halles

Vendredi soir : soirée moules/frites

Samedi soir marché nocturne

Dimanche brocante vide-grenier réservation au 07 80 30 00 86 – 06 18 63 94 26

Lundi soir retraite au flambeau et feu d’artifice ! Pixabay

Étauliers

dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: étauliers, Gironde Autres Lieu Étauliers Adresse Place Principale Étauliers Gironde Ville Étauliers lieuville Étauliers Departement Gironde

Étauliers Étauliers Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etauliers/

Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers 2022-07-22 was last modified: by Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers Étauliers 22 juillet 2022 Place Principale Étauliers Gironde

Étauliers Gironde