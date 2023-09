Fête de la Lune Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fête de la Lune Mairie de Paris Centre Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 10h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Stands autour de la culture chinoise, dégustation de thé et de gâteaux de Lune. Rue Eugène Spuller, devant la Mairie de Paris Centre

De 10h00 à 18h00 : dégustation de thé et de gâteaux de Lune

Stand d’objets culturels chinois

14h00 – 15h00 : Démonstration de Taiji

15h00 – 16h00 : Démonstration de Qi Qong Salle des Fêtes de la Mairie de 10h30 à 18h00 :

Stand de jeux traditionnels chinois, présentation de la langue chinoise, présentation de la cérémonie de thé, jeux d’activité pour découvrir les caractères chinois, fabrication de badges et de lanterne Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 Paris Contact : contact@visionsfrance.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100012927424264 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012927424264

Visions France Découverte de la culture chinoise Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 rue Eugene Spuller Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Mairie de Paris Centre Paris latitude longitude 48.863992005989,2.36153198516067

