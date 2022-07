Fête de la lune Kogenheim Kogenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fête traditionnelle de Kogenheim, la fête de la Lune tient son origine d'une vieille légende. Les bateliers de la commune, appelés les Kojner, transportaient le vin sur l'Ill. Un soir qu'ils rentraient, l'un d'eux vit le reflet de la Lune dans l'eau et se mit en tête de la pêcher. Cette histoire a fait rire de nombreuses générations et chaque année en été, un soir de pleine lune, les habitants de Kogenheim font la fête. Samedi soir : Bal champêtre à partir de 18h30 avec tartes flambées et buvette. Dimanche : Marché aux puces Soirée dansante, tarte flambée, merguez, manège pour enfants et bien d'autres animations.

