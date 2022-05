Fête de la Loue à Auriac Auriac-Lagast Auriac-Lagast Catégories d’évènement: Auriac-Lagast

Aveyron

Fête de la Loue à Auriac Auriac-Lagast, 11 juin 2022, Auriac-Lagast.

2022-06-11 – 2022-06-11

Auriac-Lagast Aveyron

Soirée apéro-concert à la salle des fêtes à 19h30 avec deux groupes de musique : SMILE et DUO LA PUREE, restauration rapide possible tout le long de la soirée. Le village en fête !

