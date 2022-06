Fête de la Lône Ancône Ancône Catégories d’évènement: Ancône

Drôme

Fête de la Lône Ancône, 13 juillet 2022, Ancône.

Place des platanes Ancône Drôme

2022-07-13 – 2022-07-14

Drôme Ancône Concours de boules, repas, animations musicales, feu d’artifice et bien d’autres animations encore pour la traditionnelle fête de la Lone ! accueil@mairie-ancone.fr +33 4 75 92 59 90 https://anconedrome.fr/fr/ Ancône

