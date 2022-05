Fête de la Loire Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Fête de la Loire Nevers, 4 juin 2022, Nevers. Fête de la Loire Nevers

2022-06-04 – 2022-06-05

Nevers Nièvre Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Loire, Nevers fait rimer fluvial et festif !

De nombreuses animations seront organisées tout ale long du Quai des Mariniers.

Programmation en cours Nevers

