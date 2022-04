Fête de la librairie indépendante Librairie Les Yeux qui pétillent Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

Fête de la librairie indépendante Librairie Les Yeux qui pétillent, 23 avril 2022, Valenciennes. Fête de la librairie indépendante

Librairie Les Yeux qui pétillent, le samedi 23 avril à 10:00 Votre libraire vous offrira un livre et une rose lors de votre passage à la librairie. Une journée entièrement consacrée à la librairie et ses clients. Librairie Les Yeux qui pétillent 11 Avenue Georges Clemenceau, 59300 Valenciennes Valenciennes Faubourg de Paris Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu Librairie Les Yeux qui pétillent Adresse 11 Avenue Georges Clemenceau, 59300 Valenciennes Ville Valenciennes lieuville Librairie Les Yeux qui pétillent Valenciennes Departement Nord

Librairie Les Yeux qui pétillent Valenciennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valenciennes/

Fête de la librairie indépendante Librairie Les Yeux qui pétillent 2022-04-23 was last modified: by Fête de la librairie indépendante Librairie Les Yeux qui pétillent Librairie Les Yeux qui pétillent 23 avril 2022 Librairie Les yeux qui pétillent Valenciennes Valenciennes

Valenciennes Nord