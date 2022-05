Fête de la Libération Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Fête de la Libération Varennes-Vauzelles, 3 septembre 2022, Varennes-Vauzelles. Fête de la Libération Varennes-Vauzelles

2022-09-03 – 2022-09-04

Varennes-Vauzelles Nièvre EUR Fête de la Libération sur la place de l’Eglise à VARENNES VAUZELLES.

Rendez vous le weekend du 3 et 4 septembre.

Le week end festif de la rentrée est de retour avec ses incontournables que sont le marché aux puces, les courses cyclistes, le feu d’artifice et le bal.

Venez faire la fête avant de reprendre la routine !

