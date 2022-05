Fête de la Libération du 08 mai 1945 La Croisille-sur-Briance La Croisille-sur-Briance, 8 mai 2022, La Croisille-sur-BrianceLa Croisille-sur-Briance.

Mesures de protection prises en raison de la crise sanitaire : port du masque, désinfection, des mains, distanciation sociale

Programmation :

– 10h30 : cérémonie du souvenir et dépôt de gerbe en mémoire du gendarme Frantz Munier (stèle de la route de la Vialle).

– 11h : inauguration de l’exposition photographique et de matériel de guerre (salle des fêtes).

– 11h15 : défilé d’engins et véhicules militaires.

– 11h30 : cérémonie du souvenir du 08 mai 1945 – piquets d’honneur de la gendarmerie, des sapeurs pompiers, chants par les écoliers et la chorale Sainte-Claire de Châteauneuf-la-Forêt (monument aux morts).

– 12h30 : repas de la libération, sur réservation – apéritif, potée limousine, fromage, dessert, vin (place du Centre Bourg).

– 14h : animation historique avec arrivée des maquisards (place du centre Bourg).

– 15h : inauguration du chemin de randonnée « sur les pas des maquisards », chorale Sainte-Claire et intervention de l’A.N.A.C.R

– 16h : Point d’histoire au hameau d’Amboiras animé par Anne-Marie MONTAUDON (A.N.A.C.R) et Julie GREZE (pays d’art et d’histoire des Monts et Barrage). Possibilité de transport par des véhicules d’époques.

– 17h à 20h : bal de la libération (gratuit, sur la place du Centre Bourg).

