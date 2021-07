Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes FÊTE DE LA LIBÉRATION DE SAINTE-SUZANNE ET CHAMMES Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Programme des 2 jours:

– vendredi 6 août vers 14h: arrivée à Chammes de troupes à pied en uniformes d’époque et d’une colonne motorisée.

A 18h: visite du bivouac ouverte au public

Installation d’in bivouac avec des véhicules d’époque dans le parc de la Butte verte à Ste Suzanne dans l’après-midi. Samedi 7 août:

A 10h: Cérémonie au monument aux morts.

Les manifestations festives débuteront à 12h00 avec une journée américaine . Un menu américain sera servi en partenariat avec les

restaurants de la commune et des animations musicales rythmeront l’après-midi et la soirée .

Un concert par un trio de musiciens autour des musiques des années 1940-1950 sera donné tout au long de l’après midi dans différents sites de la Commune :

 13h30 Place Ambroise de Loré,

 15h00 Place Hubert II de Beaumont,

 16h30 Parc de la Butte-Verte

 18h00 Place Ambroise de Loré

Vers 19h00 un récital aura lieu place

Hubert II de Beaumont par une

