Fête de la libération de Lézardrieux Lézardrieux, 15 août 2021, Lézardrieux.

Fête de la libération de Lézardrieux 2021-08-15 – 2021-08-15

Lézardrieux Côtes d’Armor

– 10h30 : début de la commémoration au départ de Kermarquer (près du camping municipal). Premier arrêt dans le square du souvenir et hommage à l’aviateur Néozélandais. Arrivée à la salle polyvalente Georges Brassens pour le discours du Maire et le dépôt de la gerbe de fleurs puis vin d’honneur dans la salle.

– Midi : début des concerts avec le groupe Youhadenn : chansons bretonnes, ballades irlandaises, écossaises, galloises, complaintes et autres chansons d’amours contrariées dans un paysage sonore empreint de folk, blues, jazz

Buvette et petite restauration organisées par le Trieux Tonic Blues

– Après-midi : en cours de programmation : Projet d’inauguration de la stèle de la liberté avec cérémonie et défilé militaire

Concert du groupe New Witch Doctors : groupe de blues & rock typique de la scène rock anglaise basé en Bretagne et fondé par 2 britanniques.

– Soir : concert du groupe Blues Tregor Star Band : une voix « rockailleuse » rythmée par un solide duo de basse et de batterie

Feu d’artifices à partir de 22h30

