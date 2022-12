FÊTE DE LA LIBÉRATION DE LA SARTHE Semur-en-Vallon Semur-en-Vallon Catégories d’évènement: Sarthe

FÊTE DE LA LIBÉRATION DE LA SARTHE

2023-08-04 – 2023-08-06

Sarthe Exposition de véhicules, de matériels et uniformes militaires, petit marché avec les produits du terroirs , vide grenier le dimanche et repas en salle des Fêtes le samedi soir Organisé par le Musée de la paix +33 6 69 39 30 65 Semur-en-Vallon

