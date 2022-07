Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces Souleuvre en Bocage, 30 juillet 2022, Souleuvre en Bocage.

Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces

Saint Martin des Besaces Terrain de foot Souleuvre en Bocage Calvados Terrain de foot Saint Martin des Besaces

2022-07-30 – 2022-07-31

La Fête de La Libération organisée par le Musée de La Percée du Bocage, se déroulera comme l’an dernier au stade de Saint-Martin-des-Besaces.

Bourse militaria : Collectionneurs et amateurs d’histoire pourront flâner et chiner durant tout le week-end sur notre marché militaire, où des brocanteurs amateurs et professionnels seront présents, ainsi que des commerçants.

Camp de reconstitution : Les collectionneurs et reconstituteurs amis du musée seront à nouveau présents durant tout le week-end et de nombreuses animations seront proposées (reconstitution historique, balades en véhicule militaire d’époque, parcours du combattant, etc.).

Bar et petite restauration sur place.

+33 2 31 67 52 78 https://www.laperceedubocage.fr/

M. Ballé

