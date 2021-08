Fête de la libération 2021 Place de l’Eglise, 4 septembre 2021, Varennes-Vauzelles.

Fête de la libération 2021

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Place de l’Eglise

La fête de la libération est un moment festif connu depuis plusieurs années des vauzelliens. Cette année la municipalité vous a concocté un progamme avec pleins d’animations ! ### **Samedi :** – Marché aux puces de 8h à 17h – Le village des services aux vauzelliens de 10h à 17h – Une buvette et des food trucks de 11h à 00h – les inaugurations des plaques de rues JAURES et PASTEUR à 11h – Porte ouvert de l’école de musique à 14h – Porte ouverte de l’hôtel du nivernais de 9h à 12h et de 14h à 17h – les inaugurations des plaques de rues FABIEN et SEMARD à 15h – Un apéritif offfert par la municipalité en musique (avec retranscription de 30min du concert des tambours du bronx) à 20h – Concert de la batterie Fanfare de 21h à 21h30 – Spectacle pyrotechnique son et lumière à 21h45 – Un set de musique électro à 22h15 – Playlist musical de 22h45-23h jusqu’à 00h ### **Dimanche :** – Course du CCVV de 9h à 19h – Porte ouverte de l’hôtel du nivernais de 9h à 12h et de 14h à 17h – Une buvette associative et des food trucks de 11h à 19h – Cérémonie à la stèle de la Mairie à 10h – Pour finir cette fête de la libération un bal populaire de 15h à 18h

Comme chaque année a lieu la fête de la libération. Cette année retrouvez-nous le 4 et 5 Septembre pour un évènement festif et plein d’animation !

Place de l’Eglise Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T08:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T19:00:00