Féte de la lenteur Hellemmes, 11 décembre 2021, Lille.

Hellemmes, le samedi 11 décembre à 09:00

Au programme : * 1 bis rue Marceau – Biclou Vente de vélos d’occasion – 9h>13h * Marché d’Hellemmes ( place Hentgès) – Atelier Biclou -Des mécaniciens du cycle vous aideront à réparer votre vélo ! – 9h>13h * Rue saint Eloi, city stade * Soupe Concert Concert avec Marcel La Manivelle – 12h>13h30 * Buvette et petite restauration – Soupes, sandwiches, pudding, cakes, chocolat chaud, boissons… Avec Insersol – 12h>17h * Tisanerie – dégustation de tisanes avec les AJOnc et Insersol – 12h>17h * Vélos Funs et Rigolos – Test de vélos originaux (Tandem invers , Grand Bi, Triplette, vélo clown…). Avec l’association Le Grand Huit. à partir de 8 ans – 12h>17h * Visite des jardins – Venez découvrir les jardins partagés de la Chapelle d’Elocques avec les AJOnc – 14h30>15h et 16h>16h30 * Atelier boules de graines – Confection de boules de graines pour nourrir les oiseaux avec les AJonc – à partir de 3 ans – 14h>16h * Démonstration de Taïchi Chuan – RDV 15h à Saint- Eloi * Akado, place Dombrowski – Jeux de patience, réflexion, stratégie – Avec l’association Wellouéj – 13h30>17h * Bibliothèque sensorielle – Des livres à découvrir en famille. Avec les bénévoles des Papillons Blancs – A partir de 3 ans – 13h30>17h * Atelier “couleurs et mots en vrac – “ Créez un collage en composant partir d’images, couleurs, textures et mots. Avec ARTEMO la fabrique d’art et de mots. * Hot-el 30, rue Pierre Curie – * Donnerie Bijoux – On peut prendre, donner, ou les 2 ! – Avec l’asso 3cm – 14h>17h * Café Tricot – Débutants ou initiés, pratiquez votre passion (tricot ou crochet). Avec les bénévoles d’Insersol – 14h>16h * Modelage d’escargots en argile – Avec Insersol – à partir de 3 ans – 14h>17h.

