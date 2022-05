Fête de la Lavande Martel, 24 juin 2022, Martel.

Fête de la Lavande Martel

2022-06-24 – 2022-06-26

Martel Lot

Vendredi 24 juin: n21h: conférence Le bien être par les huiles essentielles (palais de la Raymondie) Samedi 25 juin : centre ville. nToute la journée : marché naturel. n10h cueillette de lavandin. nDistillation par JF Fraysse dans la cours de la Raymondie n11h visite guidée avec un conférencier du Pays d’Arts et d’Histoire. nRepas partagé. nAtelier terre et jeux après-midi n21h, soirée contée avec Clément Bouscarel (palais de la Raymondie) Dimanche 26 juin : centre ville. nToute la journée : marché naturel. nDistillation par JF Fraysse cours de la Raymondie n10h, rdv sous la Halle pour la balade botanique jusqu’à Loupchat accompagné par Claudine Boyer paysanne ethnobotaniste nPique-nique partagé sous la Halle. nA partir de 15h: table ronde sur le Le devenir de la filière lavande par Angèle Préville, sénatrice, ANgélique Lachèze, Pierre Franchomme et François Daubet, Martine Bergues et Caroline Lavergne n18h plantation collective de lavande au lieu dit Sous les Murs . nPot de clôture. Du 22 juin au 26 juin: exposition La lavande à Martel d’hier à aujourd’hui palais de la Raymondie

Causse Loisirs Culture organise sa 4 ème fête de la lavande à Martel en Quercy. nBuvette et petite restauration sur place, à base de plantes et de produits locaux.

+33 6 62 11 25 69

