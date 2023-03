Fête de la Lavande Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Catégories d’Évènement: Drôme

Lesches-en-Diois

Fête de la Lavande, 15 août 2023, Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois. Fête de la Lavande Lesches-en-Diois Drôme

2023-08-15 – 2023-08-15 Lesches-en-Diois

Drôme Lesches-en-Diois Les animations seront comme toujours variées: messe en plein air le matin, le stand de la lavande distillée au vieil alambic, pêche aux petits canards et pêche à la ligne. Repas de midi et buvette. https://lesches-en-diois.fr/ Lesches-en-Diois

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Lesches-en-Diois Autres Lieu Lesches-en-Diois Adresse Lesches-en-Diois Drôme Ville Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Departement Drôme Lieu Ville Lesches-en-Diois

Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesches-en-diois lesches-en-diois/

Fête de la Lavande 2023-08-15 was last modified: by Fête de la Lavande Lesches-en-Diois 15 août 2023 Drôme Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois, Drôme

Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Drôme