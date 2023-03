Fête de la langue bretonne Salle Cap Caval Penmarch Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère La fête de la langue bretonne est organisée par la ville de Penmarc’h et l’association Ti Brezhoneg ar Vro Vigoudenn.

Festivités et ateliers gratuits, ouverts à tous. Sur place, stands des auteurs bigoudens, l’association Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn,

Divyezh, Diwan, Divaskell, jeux bretons, présentation du fonds breton de la bibliothèque de Kérity, etc. +33 2 98 58 60 19 Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch

