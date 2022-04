FÊTE DE LA LAINE Saint-Georges-sur-Loire, 1 mai 2022, Saint-Georges-sur-Loire.

FÊTE DE LA LAINE Saint-Georges-sur-Loire

2022-05-01 – 2022-05-01

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Au programme, une journée autour des laines locales et de leur transformation:

– visite de l’élevage de chèvres Angora

– stands de producteur.trice.s de laines locale (brebis, alpaga, lapins, …)

– artisan.nne.s travaillant la laine (filage, teinture, feutrage, …)

– démonstration de tonte de brebis et activités pédagogiques autour de la laine

– tricot libre dans la cour de la ferme!

Mais également :

– visites des jardins du RAARE (Ravitaillement Alimentaire Autonome, Réseaux d’Entraide)

– Balades autour des plantes comestibles

– marché artisanal

Et enfin:

Bar et restauration sur place (saucisses de la ferme et frites maison!)

Crêpes toute la journée!

mohairdupetitfaiteau@gmail.com +33 6 30 76 67 19

