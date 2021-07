Roujan Roujan Hérault, Roujan FÊTE DE LA LAINE Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan

FÊTE DE LA LAINE 2021-07-25 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-25 19:30:00 19:30:00

A poil les chèvres ! Visite de l'élevage, démonstration de tonte de chèvres. Tarif unique : 4€
mohair.lama@yahoo.fr +33 6 11 13 40 44 https://www.mohair-et-lama.com/

