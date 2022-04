Fête de la laine “Philolaine” Lamontjoie, 22 mai 2022, Lamontjoie.

Fête de la laine “Philolaine” Lamontjoie

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Lamontjoie Lot-et-Garonne Lamontjoie

Venez découvrir tous les aspects de la laine lors de la fête de la Laine à Lamontjoie : ateliers créatifs, démonstrations, expositions, vente de fils et créations, musique et contes.

Restauration bio et locale sur place.

+33 5 53 95 11 19

Mairie de Lamontjoie

Lamontjoie

