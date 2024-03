Fête de la Jonquille Clères, dimanche 17 mars 2024.

Fête de la Jonquille Clères Seine-Maritime

Venez fêter le printemps à Clères à l’occasion de la fête de la jonquille. Des animations, des ateliers et des spectacles en lien avec la nature et surtout la jonquille seront proposés.

Dimanche 17 mars 2024 de 10h à 18h.

Au programme

Spectacle La graineterie de mots Halles 11h15

Spectacle Incognito Sur les terrasses du château 11h30, 16h30

Spectacle Gypsi Pig Bourg 11h45, 14h00, 15h30

Spectacle Chorale chœur par chœur Grande salle voûtée du château 15h, 17h

Spectacle Prends en de la graine Aire de pique-nique 15h

Spectacle Course La Clérettoise, invités surprise Bourg 16h

Marché d’artisans et de producteurs Bourg 10h à 18h

Jeux de société Aire de pique-nique 10h à18h

Jeux anciens et manège Dans la cour d’honneur du château 10h à 17h

Maquillage Dans la cour d’honneur du château 10h à 17h

Sculpture sur ballon Dans la cour d’honneur du château 10h à 17h

Roue des défis et tawashi Dans la cour d’honneur du château 10h à 17h

Stand nature Sur les terrasses du château 10h à 17h

Ateliers artisanaux maison des artisans 10h à 17h

Masterclass photos Droit d’entrée + 85€ Parc et bourg 10h30 à 17h Sur réservation

Sortie ornithologique 5€ Pôle accueil 10h à 12h Sur réservation

Randonnée Rdv devant le café du commerce 13h45

Caricaturiste Frizou Halles 14h à 17h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

L’événement Fête de la Jonquille Clères a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin