Fête de la jeunesse Sénas Sénas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas

Fête de la jeunesse Sénas, 18 juin 2022, Sénas. Fête de la jeunesse Sénas

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 18:00:00

Sénas Bouches-du-Rhône Sénas Des animations en tous genres, gratuites pour satisfaire tous les âges : jeux gonflables, jeux géants, pêche à la truite, parcours le tout les pieds dans l’herbe ! Animations gratuites pour les enfants de tous âges bureauinfotourisme@senas.fr +33 7 78 41 27 57 https://senas.fr/ Des animations en tous genres, gratuites pour satisfaire tous les âges : jeux gonflables, jeux géants, pêche à la truite, parcours le tout les pieds dans l’herbe ! Sénas

dernière mise à jour : 2022-04-25 par Bureau d’Information Touristique de Sénas Provence Tourisme / Bureau d’Information Touristique de SénasProvence Tourisme / Bureau d’Information Touristique de Sénas

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sénas Autres Lieu Sénas Adresse Ville Sénas lieuville Sénas Departement Bouches-du-Rhône

Sénas Sénas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senas/

Fête de la jeunesse Sénas 2022-06-18 was last modified: by Fête de la jeunesse Sénas Sénas 18 juin 2022 Bouches-du-Rhône Sénas

Sénas Bouches-du-Rhône