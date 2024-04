Fête de la Jeunesse Moliets-et-Maa, samedi 27 avril 2024.

Fête de la Jeunesse Moliets-et-Maa Landes

Plusieurs animations et ateliers sont proposés aux jeunes lors de cette journée !

Ils pourront s’initier à la mode, à la MAO, au custom de leurs vêtements etc.

C’est l’occasion pour eux de se renseigner sur des questions qu’ils ont pour leur avenir (travail, logement, formation, mobilité, etc.)

Tout le programme est ici !!

https://www.ville-tyrosse.fr/…/agen…/fete-de-la-jeunesse

Entrée gratuite

Restauration et buvette sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 13:30:00

fin : 2024-04-27

Voie Romaine

Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la Jeunesse Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2024-04-05 par OTI LAS