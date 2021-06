Paris Mairie du 15e arrondissement Paris Fête de la Jeunesse Mairie du 15e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la Jeunesse Mairie du 15e arrondissement, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 14h à 22h

gratuit

C’est avec un esprit de liberté retrouvée que la Fête de la Jeunesse va pouvoir renouer avec le parvis de la Mairie du 15e, le 3 juillet, de 14h à 22h ! Les jeunes de 10 à 30 ans pourront se retrouver autour de trois axes ce premier samedi de juillet : la culture, la solidarité et le sport. De 14h à 19h, plus d’une dizaine d’associations qui oeuvrent pour la jeunesse ou qui sont nées de jeunes engagés seront présentes pour échanger mais également pour vous proposer des animations. Les jeunes Parisiens pourront également bénéficier d’animations sportives et/ou ludiques installées sur le parvis. Enfin, de 15h à 22h, une scène, installée aux côtés des autres stands, accueillera groupes de Jazz, de Rock ou de Rap entrecoupés par quelques restitutions propres aux projets menés par certaines associations jeunesse du 15ème arrondissement. Animations -> Loisirs / Jeux Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet Paris 75015

12 : Vaugirard (185m) 12 : Convention (469m)

Contact :Philippe Goujon 0633803316 mairie15@paris.fr https://mairie15.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiedu15e/ https://twitter.com/mairie15 Animations -> Loisirs / Jeux Ados;Plein air;Sport

Date complète :

2021-07-03T14:00:00+02:00_2021-07-03T22:00:00+02:00

@CabMairie15

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie du 15e arrondissement Adresse 31, rue Peclet Ville Paris lieuville Mairie du 15e arrondissement Paris